  
20:40 · 10 กรกฎาคม 2026

US OPEN: ตลาดชะลอตัวส่งท้ายสัปดาห์ผันผวน หุ้น Meta กดดันกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (10.07.2026)

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบ หลังจากความผันผวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงต้นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยแรงเหวี่ยงของตลาด ดัชนีหลักยังไม่สามารถสร้างโมเมนตัมไปในทิศทางใดทิศทา...

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