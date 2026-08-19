  
09:21 · 19 สิงหาคม 2026

US OPEN: Nasdaq ร่วงหนักขึ้น ⬇️ หลังบอนด์ยีลด์และราคาน้ำมันพุ่ง 📉

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อ หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นสุดข้อตกลง 60 วัน ขณะที่แรงกดดันจากบอนด์ยีลด์ทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เริ่มส่งผลต่อตลาดมากขึ้น Nasdaq 100 ร่วงหนักที่สุด...

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