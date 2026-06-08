  
16:02 · 8 มิถุนายน 2026

กราฟประจำวัน: US100 – สถิติบางส่วนสำหรับนักลงทุน

ดัชนี Nasdaq 100 ปิดการซื้อขายในวันศุกร์ลดลง -4.8% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ ในมุมมองรายสัปดาห์ ดัชนีลดลง -4.5% อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตั้งแต่ต้นปียังคงเป็นบวก โดย US100 ปรับตัวขึ้น...

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