  
15:37 · 28 กรกฎาคม 2026

US100 ยืนยันสัญญาณขาลงตามคาดเมื่อวาน 🚨 แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร? ❓

ดัชนี US100 กำลังยืนยันแนวโน้มขาลงที่เริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่เมื่อวาน โดยดัชนีได้ หลุดกรอบการเคลื่อนไหว (Consolidation) พร้อมทะลุแนวรับสำคัญที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (EMA100) และร่วงต่ำกว่าระดับ 28,000 จุด...

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