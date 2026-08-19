  
21:21 · 19 สิงหาคม 2026

จับตา US100: โมเมนตัมเริ่มชะลอ?

Nasdaq 100 (US100) กำลังส่งสัญญาณว่า โมเมนตัมเริ่มชะลอตัวลง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะนี้ดัชนีอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ราว 3.8% เพียงวันเดียวในช่วงการซื้อขายเมื่อวาน ดัชนีปรับตัวลง 1.7% แรงกดดันหลั...

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