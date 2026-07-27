  
15:33 · 27 กรกฎาคม 2026

ตลาดเด่นรายวัน: US100 (27.07.2026)

การซื้อขาย US100 ในวันนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศแบบ Risk-on อย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของตลาดน้ำมัน และถ้อยแถลงจากสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการระงับการโจมตีทางทหารระหว่างกันชั่วคราว สัญ...

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