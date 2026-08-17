  
08:39 · 17 สิงหาคม 2026

🚀 US100 ใกล้จุดสูงสุด แต่ Valuation ยังไม่แพงอย่างที่คิด!

เมื่อพิจารณาจากกราฟราคา ดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้ระดับ All-Time High อย่างมาก เมื่อดัชนีซื้อขายอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะสรุปว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปและมี...

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