  
09:07 · 4 สิงหาคม 2026

US500 ฟื้นตัวกลับมา แต่ปัจจัยพื้นฐานกำลังบอกอะไรเรา?❓

US500 ฟื้นตัวกลับมา แต่ปัจจัยพื้นฐานกำลังบอกอะไรเรา? ปัจจุบันดัชนี S&P 500 (US500) มีโครงสร้างที่ให้น้ำหนักกับกลุ่มเทคโนโลยีอย่างมาก ขณะเดียวกันการปรับฐานด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับตลาดโลก และการเติบโตของกำไ...

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