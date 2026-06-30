  
19:22 · 30 มิถุนายน 2026

USD/JPY ทะลุแนวต้านสำคัญ ดันเงินเยนอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986 🚨

เงินเยนอ่อนค่าหนัก แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะ 162.27 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษ ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ทะลุระดับสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ในปี 19...

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