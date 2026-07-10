  
15:20 · 10 กรกฎาคม 2026

ตลาดเด่นรายวัน: USDJPY (10.07.2026)

เงินเยนแข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ หลังจาก ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ประกาศว่ารัฐบาลมีแผนสนับสนุนให้กองทุนบำเหน็จบำนาญ รวมถึง GPIF เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินภายในประเทศ ซึ่งนักวิ...

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