  
15:48 · 23 กรกฎาคม 2026

ตลาดเอเชียตะวันออกยังไร้ความเปลี่ยนแปลง ⛩️ USDJPY ทำจุดสูงสุดใหม่ 🚨

คู่เงิน USD/JPY เบรกขึ้นเหนือระดับ 163.30 สู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 40 ปี สะท้อนว่าตลาดมองว่า การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้ถูกสะท้อนในราคาไปมากแล้ว นักลงทุนจึงยังคงเข้าถือดอลลาร์เมื่อ...

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