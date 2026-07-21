  
08:26 · 21 กรกฎาคม 2026

Wall Street จะกลับมาบวกหรือไม่? 🗽 สรุปผลประกอบการบริษัทในดัชนี S&P 500

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 เริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งมาก แม้ว่าขณะนี้มีเพียง 10% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการแล้วก็ตาม โดยขนาดของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด รวม...

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