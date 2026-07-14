  
20:07 · 14 กรกฎาคม 2026

หุ้น Wells Fargo และ Bank of America ร่วงลง หลังประกาศผลประกอบการ Q2 แข็งแกร่ง 💰

  Wells Fargo และ Bank of America เปิดฤดูกาลประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคาร Q2/2026 ด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาดอย่างมาก โดยทั้งสองธนาคารสามารถทำผลงานเหนือประมาณการของนักวิเคราะห์ได้...

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