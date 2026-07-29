  
09:08 · 29 กรกฎาคม 2026

XRP จะร่วงกลับไปแตะ 1 ดอลลาร์อีกครั้งหรือไม่? วิเคราะห์และคาดการณ์ราคา

Ripple อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประชุม Fed ติดตามว่าราคา XRP มีโอกาสร่วงลงสู่ระดับ 1 ดอลลาร์ หรือไม่ พร้อมอัปเดตข้อมูล On-chain และการวิเคราะห์ทางเทคนิคล่าสุด ความไม่แน่นอนก่อนการประชุม Fed กด...

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