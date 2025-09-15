อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

24 มกราคม 2025
18:22

Novo Nordisk พุ่งแรง! 📢 ความสำเร็จจากการทดลองยารักษาโรคอ้วนระยะต้น

หุ้นของ Novo Nordisk (NOVOB.DK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังจากการเผยแพร่ผลการทดลองทางคลินิกในระยะเริ่มต้นสำหรับการรักษาโรคอ้วนชนิดใหม่ การศึกษาเน้นที่สารที่เรียกว่าอะไมเครติน...
17:00

EURUSD เพิ่มขึ้น 0.75%📈

ยูโรมีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยม หากการซื้อขายสิ้นสุดลงที่ระดับปัจจุบัน จะเป็นช่วง 5 วันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 มีอย่างน้อยหลายสาเหตุที่ทำให้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง...
15:34

BREAKING: EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากข้อมูล PMI ของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด 📈

08:15 GMT ข้อมูล PMI ของฝรั่งเศสในเดือนมกราคม: ภาคบริการ จริง: 48.9 คาดการณ์: 49.3 ก่อนหน้านี้: 49.3 ภาคการผลิต จริง: 45.3 คาดการณ์: 42.2 ก่อนหน้านี้:...
14:11

⛩️ ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ดันเงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย!

ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและนักเศรษฐศาสตร์ ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 100% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในวันนี้...
13:57

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI ที่น่าสนใจ

ฟิวเจอร์สชี้ทิศทางการเปิดตลาดเงินสดในยุโรปที่สูงขึ้น เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าหลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเห็นของ BoJ ในเชิงรุก EURUSD ทะลุแนวรับ 1.0460...
23 มกราคม 2025
02:05

สรุปประจำวัน: เทคโนโลยีขนาดใหญ่กดดันวอลล์สตรีท น้ำมันถอยหลังจากสุนทรพจน์ทรัมป์ ดอลลาร์อ่อนค่า (23.01.2025)

หลังจากเปิดตลาดแบบผสมผสาน ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในแดนบวก (S&P500: +0.2%, DJIA: +0.75%, Russell 2000: +0.25%) ยกเว้น Nasdaq 100...
01:29

รัฐบาลทรัมป์ยังคงจำกัดการผลิตของบริษัทโบอิ้ง ✈️

Sean Duffy, ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ, ยืนยันว่าในขณะนี้รัฐบาลทรัมป์จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการผลิตที่ถูกกำหนดกับบริษัท...
22:38

BREAKING: ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อยหลังรายงานจาก EIA

การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์จาก EIA (BCF): ตัวเลขจริง: -223 คาดการณ์: -248 ก่อนหน้า: -258 การลดลงของสต็อกก๊าซธรรมชาติค่อนข้างน้อยกว่าการคาดการณ์กลางที่...
22:23

US OPEN: ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทผันผวนในวันพฤหัสฯ แนสแด็กร่วงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการชิป

  แนสแด็กนำการขาดทุน ขณะที่ DJIA แสดงความแข็งแกร่ง การตอบรับผสมจากรายงานผลประกอบการของสายการบินใหญ่ Electronic Arts ร่วงจากการปรับลดประมาณการ ตลาดหุ้นสหรัฐถอยกลับในวันพฤหัสบดี...
21:19

EA หุ้นตกแรง! ผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 3/24-25 น่าผิดหวัง 📉

Electronic Arts (EA.US) ร่วงลงมากกว่า 17% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาสก่อนหน้า และการปรับลดการคาดการณ์ทั้งปีสำหรับปีงบประมาณ...
21:13

หุ้นเทคโนโลยีถดถอย! SK Hynix คาดการณ์การลงทุนไม่แน่นอนปี 2025 📱

ภาคส่วนบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในวันนี้เนื่องจากน้ำเสียงที่ไม่แน่นอนของความคิดเห็นของ SK Hynix ต่อการลงทุนในปีหน้า แม้ว่าบริษัทเกาหลีจะรายงานผลประกอบการไตรมาส...

