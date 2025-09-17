อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน, ทองคำ, กาแฟ, สังกะสี

17 กันยายน 2025

น้ำมัน ความอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองต่อรัสเซีย ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้น...

เพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

23 กันยายน 2024
21:36

⏫ราคา NATGAS พุ่งขึ้น 3%

พายุเฮอริเคนอีกลูกในสหรัฐฯ อาจทำให้การผลิตก๊าซลดลง 💡 ราคา NATGAS วันนี้เพิ่มขึ้น 3% แม้ว่าต่อมาการเพิ่มขึ้นจะลดลงเล็กน้อย การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความเสี่ยงของพายุเฮอริเคนอีกลูกในสหรัฐฯ...
16:30

กราฟเด่นประจำวัน - DE40 (23.09.2024)

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากเยอรมนีและยูโรโซนแสดงภาพที่ไม่สดใส โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและ PMI รวมอยู่ในภาวะหดตัว ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจนี้กำลังกระตุ้นความคาดหวังให้...
15:31

ด่วน: ข้อมูลแฟลช PMI ของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด)

ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) หลังจากมีรายงานข่าว ปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโร สหราชอาณาจักร,...
15:01

ด่วน: ดัชนี PMI เบื้องต้นของยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายนอ่อนแอลงกว่าที่คาดการณ์ ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง📉

ข้อมูลจากยูโรโซนยืนยันสิ่งที่ตลาดรับรู้ได้จากข้อมูลของฝรั่งเศสและเยอรมนี ทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและ PMI รวมอยู่ในภาวะหดตัว มีเพียงภาคบริการเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือภาวะหดตัวได้เล็กน้อยด้วยค่า...
14:30

ด่วน: ค่าเงินยูโรดิ่งลงหลังการเปิดเผยดัชนี PMI ของฝรั่งเศสและเยอรมนี

ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนสิงหาคมจากฝรั่งเศสและเยอรมนีได้รับการเปิดเผยในวันนี้เวลา 8:15 น. BST และ 8:30 น. BST ตามลำดับ คาดว่าข้อมูลจะแสดงดัชนีภาคการผลิตในทั้งสองประเทศยังคงอยู่ในภาวะหดตัว...
12:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ พร้อมสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางที่น่าจับตามอง❗

การประชุมในวันนี้จะเน้นไปที่ข้อมูล PMI ที่สำคัญจากเศรษฐกิจหลัก ๆ รวมถึงฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตัวชี้วัดเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภาคการผลิตและบริการในภูมิภาคเหล่านี้...
12:27

สรุปข่าวเช้า (23.09.2024)

หุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ย...
20 กันยายน 2024
01:10

สรุปข่าวประจำวัน: GOLD ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล วอลล์สตรีทผสมผสานแม้จะมีข้อสังเกตของ Waller 🗽

ดัชนีสหรัฐฯ กำลังชดเชยการลดลงหลังจากเปิดตลาดที่อ่อนแอลง S&P 500 ขาดทุนเพียง 0.1% ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% Nasdaq 100 ลดลง 0.3% และ Russell...
00:44

⚡ หุ้นบริษัทเหมืองแร่ยูเรเนียมฟื้นตัว ท่ามกลางดีลพลังงาน Constellation Energy - Microsoft ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI 📈

บริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงกับตลาดยูเรเนียม (การขุด การแปรรูป) มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ถึง 6% ในวันนี้ Constellation Energy (CEG.US)...
22:56

ดัชนีวอลล์สตรีทลดการขาดทุนบางส่วนหลังจาก Waller จาก Fed ออกมาแสดงความเห็นเชิง Dovish 🗽

ดัชนีวอลล์สตรีทและฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ Christopher Waller จาก Fed ออกมาส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ...
22:50

ECB ต้องเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่มีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 💵

ในคำปราศรัยวันนี้ Christine Lagarde เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ ECB จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่จะมีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในปัจจุบัน Lagarde...
21:06

Nike ประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ ราคาหุ้นพุ่งสูงสุดในรอบหลายเดือน 📈

Nike กำลังปิดช่องว่างราคาหลังจากเกือบสามเดือนที่เกิดจากการลดราคาหุ้นตามผลประกอบการ 1Q24 ของบริษัทและการปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้...
20:40

Bitcoin พุ่งแตะ $63,000 หนุนโดยการมองโลกในแง่ดีต่อวงจรลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง🗽

ระดับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดว่าจะต่ำลง สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดที่ 'dovish' ความแข็งแกร่งของ Wall Street และความอ่อนแอของดอลลาร์ สนับสนุน...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก