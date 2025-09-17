Crypto news: Ethereum pops 5% and The Graph rallies 14% as Bitcoin consolidates at $63k 📈
Bitcoin still below upper limit of uptrend channel; upward reaction to US PMI erased Sentiment around most altcoins is mixed, but Bitcoin's dominance...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
น้ำมัน ความอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองต่อรัสเซีย ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้น...
เพิ่มเติม
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Bitcoin still below upper limit of uptrend channel; upward reaction to US PMI erased Sentiment around most altcoins is mixed, but Bitcoin's dominance...
Credit Agricole issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on EURJPY at the following...
พายุเฮอริเคนอีกลูกในสหรัฐฯ อาจทำให้การผลิตก๊าซลดลง 💡 ราคา NATGAS วันนี้เพิ่มขึ้น 3% แม้ว่าต่อมาการเพิ่มขึ้นจะลดลงเล็กน้อย การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความเสี่ยงของพายุเฮอริเคนอีกลูกในสหรัฐฯ...
ข้อมูล PMI เดือนกันยายนของสหรัฐอเมริกา: S&P Global Services PMI: ค่าจริง: 55.4 ค่าคาดการณ์: 55.3 ค่าก่อนหน้า: 55.7 S&P Global Composite...
Wall Street in mixed mood at the start of Monday's session Deutsche Bank revises rating on BNY Mellon Intel (INTC.US) gains 3% after...
Germany's DAX remains in the zone of record highs UniCredit's acquisition of Commerzbank in focus Change of recommendation for Zalando...
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากเยอรมนีและยูโรโซนแสดงภาพที่ไม่สดใส โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและ PMI รวมอยู่ในภาวะหดตัว ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจนี้กำลังกระตุ้นความคาดหวังให้...
ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว (สูงกว่า 50 จุด) หลังจากมีรายงานข่าว ปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโร สหราชอาณาจักร,...
ข้อมูลจากยูโรโซนยืนยันสิ่งที่ตลาดรับรู้ได้จากข้อมูลของฝรั่งเศสและเยอรมนี ทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและ PMI รวมอยู่ในภาวะหดตัว มีเพียงภาคบริการเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือภาวะหดตัวได้เล็กน้อยด้วยค่า...
ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนสิงหาคมจากฝรั่งเศสและเยอรมนีได้รับการเปิดเผยในวันนี้เวลา 8:15 น. BST และ 8:30 น. BST ตามลำดับ คาดว่าข้อมูลจะแสดงดัชนีภาคการผลิตในทั้งสองประเทศยังคงอยู่ในภาวะหดตัว...
การประชุมในวันนี้จะเน้นไปที่ข้อมูล PMI ที่สำคัญจากเศรษฐกิจหลัก ๆ รวมถึงฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตัวชี้วัดเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภาคการผลิตและบริการในภูมิภาคเหล่านี้...
หุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ย...
ดัชนีสหรัฐฯ กำลังชดเชยการลดลงหลังจากเปิดตลาดที่อ่อนแอลง S&P 500 ขาดทุนเพียง 0.1% ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% Nasdaq 100 ลดลง 0.3% และ Russell...
บริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงกับตลาดยูเรเนียม (การขุด การแปรรูป) มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ถึง 6% ในวันนี้ Constellation Energy (CEG.US)...
ดัชนีวอลล์สตรีทและฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ Christopher Waller จาก Fed ออกมาส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ...
ในคำปราศรัยวันนี้ Christine Lagarde เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ ECB จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับยุคที่จะมีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในปัจจุบัน Lagarde...
U.S. indices record a weaker opening on the day of the 'three witches' (massive roll-overs in the options, stocks and contracts markets); US100...
Nike กำลังปิดช่องว่างราคาหลังจากเกือบสามเดือนที่เกิดจากการลดราคาหุ้นตามผลประกอบการ 1Q24 ของบริษัทและการปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้...
ระดับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดว่าจะต่ำลง สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดที่ 'dovish' ความแข็งแกร่งของ Wall Street และความอ่อนแอของดอลลาร์ สนับสนุน...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม