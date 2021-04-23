Thời gian đọc: 11 minute(s)

Đầu tư cổ phiếu để hưởng cổ tức vẫn là một chiến lược quan trọng đối với phần lớn các nhà đầu tư trên khắp thế giới....

Đầu tư cổ phiếu để hưởng cổ tức vẫn là một chiến lược quan trọng đối với phần lớn các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Trong khi đó, nhiều người khác lại không ưa chuộng chiến lược này trong bối cảnh thị trường tài chính đang phát triển và những công ty công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh thường không chi trả cổ tức.

Trong bài viết này:

Cách đầu tư vào cổ phiếu hưởng cổ tức

Phân biệt giữa “cổ phiếu tăng trưởng” và “cổ phiếu giá trị”

Cổ tức cổ phiếu và tỷ suất cổ tức

Ngày chốt danh sách và ngày giao dịch không hưởng quyền

Các xác định cổ phiếu hưởng cổ tức phù hợp nhất

Đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức là gì?

Khi một công ty tạo ra lợi nhuận và/hoặc tích lũy lợi nhuận giữ lại, số tiền thu được đó có thể được dùng tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hoặc được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Khi đầu tư vào một công ty có lợi nhuận và được vận hành tốt, các nhà đầu tư cơ hội nhận được thu nhập đều đặn từ cổ tức cổ phiếu.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận và lợi nhuận giữ lại mà một công ty trả cho các cổ đông của mình.. Mặc dù có nhiều loại cổ tức (ví dụ: cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ tức đặc biệt), nhưng phổ biến nhất vẫn là cổ tức bằng tiền mặt, có nghĩa là công ty trả tiền mặt trực tiếp vào tài khoản môi giới của cổ đông. Về lâu dài, số tiền thu được này có thể rất đáng kể so với số tiền đầu tư vào một cổ phiếu cụ thể. Theo nhiều người, đây chính là bản chất của đầu tư tài chính dài hạn.

Phân biệt giữa "cổ phiếu tăng trưởng" và "cổ phiếu giá trị"

Như đã đề cập ở trên, có một điều rõ ràng là không phải tất cả các công ty đều trả cổ tức. Một số công ty thích tái đầu tư thu nhập vào doanh nghiệp vì mục tiêu chính của họ là mở rộng. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu được sự khác biệt giữa hai loại cổ phiếu - cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị.

Nói chung, cổ phiếu tăng trưởng đại diện cho các công ty được kỳ vọng sẽ mang lại mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong tương lai. Những công ty như vậy thường cho thấy mức tăng thu nhập tốt hơn mức trung bình. Do các doanh nghiệp này hướng tới mục tiêu mở rộng hơn nữa, họ hoặc không trả cổ tức hoặc chỉ trả những khoản cổ tức tượng trưng. Đổi lại, giá cổ phiếu của các công ty này có thể có tiềm năng cao trên thị trường chứng khoán

Mặt khác, các cổ phiếu giá trị thường đại diện cho các công ty lâu đời đang được giao dịch dưới mức tiềm năng thực sự của chúng. Tuy nhiên, những công ty này vẫn có những nền tảng cơ bản tốt vì mô hình kinh doanh của họ thường ổn định và có thể dự đoán được. Mặc dù mức tăng doanh thu và thu nhập của họ có thể được coi là tương đối khiêm tốn (so với cổ phiếu tăng trưởng), họ thường tiến hành chia cổ tức. Do đó, các nhà đầu tư chứng khoán nhắm vào cổ tức nên quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu giá trị vì mục tiêu của nhóm này là nhận cổ tức đều đặn.

Khái niệm cổ tức trên mỗi cổ phiếu và tỷ suất cổ tức

Có một số khái niệm nhất định mà các nhà đầu tư cổ phiếu nên biết. Trước hết, cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dividend per share - DPS) có thể rất hữu ích vì nó cho thấy số tiền cổ tức tương ứng cho mỗi cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giúp các nhà đầu tư kiểm tra xem công ty có thể tăng mức cổ tức của mình theo thời gian hay không. DPS được tính bằng cách chia tổng số tiền cổ tức được trả trong một khoảng thời gian nhất định cho số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đã phát hành.

Một thông số quan trọng khác khi đầu tư cổ phiếu là tỷ suất cổ tức. Tỷ suất này đo lường cổ tức bằng phần trăm của giá cổ phiếu hiện tại. Do đó, nó cho thấy lợi suất chỉ có cổ tức của một khoản đầu tư cổ phiếu.

Tỷ suất cổ tức= Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu/ Giá cổ phiếu hiện tại

Ví dụ 1: Cổ phiếu của một công ty đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán với giá 100 đô la/một cổ phiếu và trả cổ tức 4 đô la mỗi năm một lần. Khi đó, lợi suất cổ tức bằng 4% (4 đô la cổ tức cho mỗi 100 đô la)

Ví dụ 2: Cổ phiếu của một công ty khác cũng được giao dịch trên thị trường chứng khoán ở mức 100 đô la, nhưng công ty này trả cổ tức 1 đô la mỗi quý. Theo đó, cổ tức hàng năm cũng lên tới 4 đô la. Trong trường hợp này, tỷ suất cổ tức cũng tương đương 4%.

Như bạn đã thấy, tỷ suất cổ tức có thể được dùng để so sánh các khoản đầu tư tài chính khác nhau, chẳng hạn như mua trái phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư bất động sản để có thu nhập thụ động và nhiều loại hình đầu tư khác.

Ngày chốt danh sách và ngày giao dịch không hưởng quyền

Sau khi công bố lịch trả cổ tức, công ty đặt ra một ngày chốt danh sách cổ đông hay ngày đăng ký cuối cùng mà các nhà đầu tư chứng khoán phải có tên trong sổ sách của công ty với tư cách là cổ đông để có quyền nhận cổ tức.

Từ đây, có thêm một khái niệm về ngày giao dịch không hưởng cổ tức - nhà đầu tư phải sở hữu cổ phiếu trước ngày này để được hưởng cổ tức. Nếu một người mua một cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức hoặc muộn hơn, người đó sẽ không nhận được cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức thường được quy định 2 ngày trước ngày chốt danh sách, xuất phát từ chu kỳ thanh toán T+2 đối với cổ phiếu. Quy ước tương tự sử dụng tại hầu hết các thị trường tài chính phát triển (như Mỹ, Anh hoặc Đức). Điều đáng nói là các nhà đầu tư bán cổ phiếu sau ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vẫn nhận được cổ tức vì quyết định của công ty là ai sẽ nhận được khoản thanh toán dựa trên ngày đăng ký cuối cùng.

Ví dụ về chu kỳ thanh toán T + 2: Ngày chốt danh sách là thứ Sáu trong khi ngày giao dịch không hưởng quyền là thứ Năm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải mua cổ phiếu vào thứ Tư (hoặc sớm hơn) để nhận cổ tức.

Làm thế nào để tìm được cổ phiếu có cổ tức tốt nhất?

Sau phần giới thiệu ngắn gọn, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để tìm ra những cổ phiếu có cổ tức tốt nhất. Nhìn chung, mục tiêu chính của các nhà đầu tư cổ tức là có được thu nhập thụ động một cách đều đặn. Do đó, tỷ suất cổ tức cao sẽ là một khía cạnh quan trọng để xác định một khoản đầu tư tài chính có triển vọng.

“Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ có tính chất giáo dục. Các sản phẩm do XTB cung cấp (Stock CFD) có thể không phù hợp với các chiến lược đầu tư đã thảo luận.”

Trên thực tế, rất nhiều công ty có mức lợi suất cổ tức thỏa mãn yêu cầu, thường cao hơn 4%. Tuy nhiên, nên nhớ rằng tỷ suất cổ tức là kết quả khi chia cổ tức hàng năm của một công ty cho giá cổ phiếu hiện tại của nó. Khi giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng, tỷ suất giảm xuống. Mặt khác, nếu giá cổ phiếu giảm, tỷ suất có thể tăng đột biến. Đó là lý do tại sao một tỷ suất bất thường có thể cho thấy rằng công ty đang trải qua thời kỳ khó khăn và các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu.

Lưu ý: Hiệu suất và số liệu trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Máy quét cổ phiếu có thể là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư chứng khoán đang tìm kiếm mức tỷ suất cổ tức nhất định. Nguồn: xStation5.

Một cổ phiếu chia cổ tức lý tưởng phải gắn liền với tính đều đặn. Các công ty mong muốn được biết đến rộng rãi trong giới đầu tư cổ tức thường có một chính sách chia cổ tức đáng tin cậy, trong đó có quy định số tiền cổ tức được trả cho các cổ đông cũng như tần suất trả cổ tức. Một số công ty uy tín cam kết tăng cổ tức hàng năm. Bất chấp sự biến động trong kinh doanh, nhiều công ty đã cố gắng đạt được cam kết đó. Các công ty như vậy có thể dễ dàng tìm thấy tại các thị trường tài chính phát triển và các nhà đầu tư chứng khoán có thể đặc biệt quan tâm đến hai danh sách cổ phiếu:

Vua cổ tức (Dividend Kings) - các công ty là thành viên của chỉ số chứng khoán S&P 500 và có cổ tức tăng trong hơn 50 năm liên tiếp

Quý tộc cổ tức (Dividend Aristocrats) – các công ty là thành viên của chỉ số chứng khoán S&P 500 và có cổ tức tăng trong hơn 25 năm liên tiếp

Lưu ý: Hiệu suất và số liệu trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Tổng lợi nhuận từ cổ tức của nhóm Quý tộc cổ tức S&P 500 (bao gồm cả cổ tức) đã vượt qua Tổng lợi nhuận của S&P 500 kể từ năm 2009. Nguồn: S&P Dow Jones Indices

Các cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao thường đến từ các công ty có uy tín và dẫn đầu thị trường. Lý tưởng nhất là cổ phiếu chia cổ tức của những công ty có thương hiệu mạnh, được công nhận rộng rãi trong ngành.

Để chọn ra một cổ tức lý tưởng khi đầu tư chứng khoán, chúng ta cần chú ý nhiều đến các yếu tố nền tảng. Công ty phải có một bảng cân đối kế toán mạnh và không có dư nợ. Tùy thuộc vào ngành, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của một công ty không được đặc biệt cao. Bên cạnh việc có thể ngăn công ty phát triển ở mức tối đa tiềm năng của nó, đòn bẩy tài chính quá lớn sẽ đe dọa đến việc chi trả cổ tức trong thời kỳ khủng hoảng.

Doanh thu ổn định và mức tăng trưởng doanh thu đóng vai trò rất quan trọng vì có thể giúp dự đoán mức cổ tức tương lai dễ dàng hơn. Thu nhập và dòng tiền cũng là yếu tố cần xem xét. Về cơ bản, các nhà đầu tư cổ phiếu tìm kiếm cùng một đặc điểm - công ty tăng trưởng đều hoặc ít nhất là ổn định.

Các doanh nghiệp đang phát triển không chỉ có thể có mức tỷ suất cổ tức đáng kể, mà họ còn tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu theo thời gian. Khi xét đến những công ty nằm trong nhóm quý tộc cổ tức (dividend aristocrats) hoặc vua cổ tức (dividend kings) - các nhà đầu tư tin rằng họ sẽ tiếp tục phát huy. Vì thế cho nên các công ty này luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng kỳ vọng.

Lưu ý: Hiệu suất và số liệu trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Các công ty dẫn đầu về mức cổ tức có thể liên tục tăng mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu của họ. Giả sử rằng giá cổ phiếu cũng tăng theo thời gian, các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Nguồn: mauldineconomics.com

Tóm lại, cổ phiếu hưởng cổ tức là khoản đầu tư hoàn hảo cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng có thể mang lại lợi nhuận vượt trội nếu nắm giữ lâu dài (trong vòng vài năm). Ngày nay, khi lãi suất hạ thấp, lựa chọn đầu tư trở nên hạn chế khi đầu tư trái phiếu và tiền gửi ngân hàng không thể cạnh tranh với rất nhiều cổ phiếu chia cổ tức. Do đó, thị trường chứng khoán ngày càng thu hút đối với các nhà đầu tư, và nhiều người trong số đã đã quyết định phân bổ nguồn vốn của mình vào các cổ phiếu hưởng cổ tức đã được đảm bảo hoặc có triển vọng.

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu rõ.

Nội dung này được soạn thảo bởi một bên thứ ba với sự nghiên cứu và hiểu biết của tác giả và chỉ được cung cấp cho thông tin chung và mục đích đào tạo. Mọi ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc một khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.