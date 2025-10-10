Giá Bạc lập đỉnh lịch sử mới🥈📈

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng cũng đang hỗ trợ thêm cho giá bạc.

Thị trường kim loại quý hiện đang chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và kỳ vọng lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn như vàng, bạc và bạch kim, khiến dòng vốn đổ mạnh vào nhóm kim loại này. Hưởng lợi từ làn sóng nhu cầu mạnh mẽ đó, giá bạc ngày hôm qua cũng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) – 50 USD/ounce.

Đà tăng giá mạnh mẽ cho thấy sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng cũng đang hỗ trợ thêm cho giá bạc — đặc biệt là từ các lĩnh vực năng lượng xanh, pin mặt trời (photovoltaics) và điện tử. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, bạc có thể củng cố vị thế lâu dài không chỉ là kim loại đầu tư, mà còn trở thành nguyên liệu chiến lược chủ chốt của nền kinh tế hiện đại.

Hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng mạnh của bạc sẽ chững lại. Động lượng thị trường vẫn rất mạnh, hầu như không có các nhịp điều chỉnh rõ rệt.

Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn cho đà tăng này có thể đến từ việc các ngân hàng trung ương đột ngột thắt chặt chính sách tiền tệ. Việc tăng lãi suất mạnh hoặc rút bớt thanh khoản khỏi hệ thống tài chính có thể gây áp lực giảm giá lên kim loại quý trong ngắn hạn — thông qua việc đồng USD mạnh lên và một phần dòng vốn rời khỏi các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

