US100 tăng 1% trước thềm báo cáo thu nhập của Nvidia 📈

Phiên giao dịch ngày thứ Tư đánh dấu sự tạm dừng trong chuỗi giảm gần đây của các chỉ số chính tại Mỹ. Thị trường đang đón nhận một làn sóng lạc quan mới nhờ kỳ vọng vào báo cáo lợi nhuận của Nvidia. Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp FOMC cũng sẽ được công bố vào cuối phiên.

Thị trường kỳ vọng Nvidia sẽ tiếp tục ghi nhận quý tăng trưởng doanh thu thứ 12 liên tiếp, đạt khoảng 54 tỷ USD, cùng EPS khoảng 1,25 USD. Cổ phiếu công ty đã mất hơn 11% giá trị trong ba tuần qua, nhưng hiện đang tăng 2% trước giờ công bố báo cáo.

NVDA.US (D1)

Nguồn: xStation5

Các chỉ số cũng được hỗ trợ bởi thành công rõ ràng của Google sau khi công bố mô hình mới. Gemini 3 đã gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư và các nhà phân tích, khiến cổ phiếu công ty tăng hơn 6%. Thị trường cho rằng đã có đủ thông tin để ước tính đường đi của lãi suất tại Mỹ. Hiện tại, nhà đầu tư đã chiết khấu khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 12, nhưng bất kỳ bình luận nào từ FOMC mang tính: Dovish (ôn hòa), báo động về tình trạng của nền kinh tế hoặc thị trường hoặc đề cập đến triển vọng cho năm sau, đều có thể kích hoạt thêm các biến động trên thị trường.

US100 (D1)

Nguồn: xStation5