XTB Có Quy Định Số Tiền Nạp Tối Thiểu Không?

XTB không quy định mức tiền nạp thối thiểu. Bạn có thể nạp tiền qua ngân hàng nội địa, thẻ Visa/MasterCard hoặc Ví điện tử

  • XTB không quy định mức tiền nạp ban đầu tối thiểu. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở tài khoản thực và bắt đầu giao dịch với bất kì số tiền nào theo nhu cầu.
  • Giới hạn duy nhất là khối lượng giao dịch tối thiểu và mức ký quỹ tối thiểu.
  • Bạn có thể nạp tiền qua xStation hoặc mục Quản lý tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm tài khoản ngân hàng nội địa, thẻ tín dụng (Visa, MasterCard), Ví điện tử như Paysafe (hay có tên khác là Skrill), SafetyPay hay Netteller.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết về cách nạp tiền, bạn có thể đọc thêm lại trang Ký Quỹ/Rút tiền của chúng tôi.

 

