Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản XTB

Tại XTB, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch bằng nhiều cách: Nạp tiền bằng thẻ Visa/Mastercard hoặc thẻ ATM nội địa, ví điện tử Netteller hay Paysafe (tên khác là Skrill). Tùy theo từng thời điểm có thể chọn cách thanh toán cụ thể

Bạn có thể nạp tiền trực tiếp trên xStation hoặc ở mục Quản lý tài khoản.

XTB không quy định số tiền ký quỹ tối thiểu

3 Bước đơn giản để nạp tiền vào tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào xStation hoặc truy cập vào mục Quản lý tài khoản.

Bước 2: Chọn Ký quỹ

Bước 3: Tại trang mới bạn có thể chọn tài khoản giao dịch cần ký quỹ cũng như chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng. Nạp tiền vào tài khoản thông qua chuyển khoản. Nếu bạn chọn nạp tiền, bạn sẽ phải cung cấp các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng. Bạn cũng phải cung cấp thông tin số tài khoản giao dịch của bạn, để chúng tôi có thể kiểm tra đúng tài khoản bạn cần nạp tiền.

Nạp tiền vào tài khoản bằng các phương thức khác

Khi chọn phương thức thanh toán có sẵn khác, bạn sẽ được cung cấp quy trình nạp tiền theo các phương thức thanh toán đó.

Mất bao lâu để tài khoản giao dịch ghi nhận số tiền đã nạp?

Sau khi nạp tiền thành công thì tài khoản giao dịch sẽ hiện số tiền đã nạp ngay lập tức. Nếu bạn cần nạp tiền để tiến hành giao dịch mở lệnh ngay thì bạn nên liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ kiểm tra việc chuyển khoản.