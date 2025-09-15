Alphabet gia nhập nhóm tinh hoa: Vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD

Vào ngày 15/9/2025, Alphabet – công ty mẹ của Google – đã chính thức vượt mốc 3 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường lần đầu tiên trong lịch sử, trở thành công ty công nghệ thứ ba đạt được cột mốc này, cùng với Apple và Microsoft. Thành tựu này không chỉ là biểu tượng của sự thành công trên thị trường, mà còn phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược của công ty trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng điện toán đám mây, và dịch vụ số.

Một trong những động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ này là phán quyết của tòa án Mỹ bác bỏ khả năng buộc Alphabet phải chia tách thành nhiều công ty nhỏ hơn – điều có thể đã ảnh hưởng đến các sản phẩm như trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android. Quyết định này được xem là một tín hiệu ổn định đối với giới đầu tư, cho phép công ty tiếp tục mở rộng mà không phải lo ngại làm gián đoạn hệ sinh thái công nghệ của mình.

Nền tảng thứ hai giúp Alphabet đạt mức định giá kỷ lục là kết quả tài chính hàng quý liên tục cải thiện cùng với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ dựa trên AI. Đặc biệt, sự tiến bộ của mô hình ngôn ngữ Gemini – ngày càng được coi là một lựa chọn thay thế khả thi cho ChatGPT – đã đóng vai trò then chốt. Alphabet đã thành công trong việc tích hợp Gemini vào các sản phẩm và dịch vụ chủ lực, bao gồm công cụ tìm kiếm, bộ ứng dụng Workspace, nền tảng quảng cáo và giải pháp đám mây.

Từ đầu năm 2023 đến quý II/2025, doanh thu của Alphabet đã tăng từ khoảng 70 tỷ USD lên hơn 95 tỷ USD. Cùng thời gian đó, lợi nhuận ròng cũng tăng mạnh, từ chưa đến 20 tỷ USD lên gần 35 tỷ USD trong quý I/2025, mức kỷ lục trong lịch sử công ty. Sang quý II, lợi nhuận ròng duy trì ở mức cao, khoảng 30 tỷ USD. Công ty cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận cải thiện ổn định qua từng quý.

Biên lợi nhuận hoạt động của Alphabet đã vượt mức 30% vào cuối năm 2023 và duy trì quanh mức 34–35% trong năm 2025. Ấn tượng hơn cả là biên lợi nhuận ròng, đạt gần 38% trong quý I/2025 – nghĩa là Alphabet có thể chuyển đổi gần 4 trên mỗi 10 USD doanh thu thành lợi nhuận ròng.

Dữ liệu dài hạn cho thấy sự cải thiện này có tính bền vững. Đáng chú ý, công ty duy trì hiệu quả sử dụng vốn cao với hệ số EV/EBITDA ở mức 21,15 và chi phí vốn (WACC) tương đối thấp, ổn định dưới 10% trong các quý gần đây. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Alphabet đang tạo ra lợi nhuận ngày càng cao với rủi ro đầu tư thấp hơn – một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư tổ chức và dài hạn.

Công ty cũng mang lại lợi suất vượt trội cho cổ đông. Từ đầu năm 2020, tổng lợi nhuận tích lũy của Alphabet đã vượt 250%, sánh ngang với Microsoft và Apple. Cả ba công ty đều vượt xa chỉ số Nasdaq 100, vốn chỉ tăng hơn 150% trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy Alphabet không chỉ theo kịp các đối thủ mà còn từng bước củng cố vị thế là một trong những bên hưởng lợi chính của quá trình chuyển đổi số.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Alphabet hiện không phải là công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Danh hiệu này hiện thuộc về Nvidia, với vốn hóa thị trường vượt 4 nghìn tỷ USD. Là nhà cung cấp hạ tầng thiết yếu cho các mô hình AI – bao gồm GPU và giải pháp trung tâm dữ liệu – Nvidia đã trở thành nền tảng cốt lõi của cuộc cách mạng số mới. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đã đưa Nvidia trở thành đối thủ thách thức chính đối với các “ông lớn” trước đây. Dù Alphabet vẫn là một người chơi mạnh, công ty giờ đây phải đối mặt với sự thống trị ngày càng lớn của Nvidia trong cuộc đua dẫn đầu AI.

Cuối cùng, thành công của Alphabet không chỉ là kết quả của sự hưng phấn ngắn hạn trên thị trường, mà còn là quá trình chuyển đổi dài hạn. Công ty đã phát triển từ một công cụ tìm kiếm thành một nền tảng công nghệ đa chiều, bao gồm AI, điện toán đám mây, hệ thống di động, truyền thông số, giải pháp doanh nghiệp & người tiêu dùng, cũng như các dự án hướng tới tương lai như xe tự hành và máy tính lượng tử. Nếu duy trì được tốc độ đổi mới hiện tại và quản lý hiệu quả thách thức từ quy định và cạnh tranh trong AI, Alphabet hoàn toàn có khả năng tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế số trong thập kỷ tới.