Mở phiên Mỹ: Nhà đầu tư thận trọng trước những bất ổn.

Phiên giao dịch thứ Sáu trên Phố Wall hứa hẹn sẽ có biến động mạnh và nhiều yếu tố dẫn dắt giá trên thị trường. Phiên mở cửa với mức tăng nhẹ, nhưng lực bán dần chiếm ưu thế. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở chỉ số Dow, với các hợp đồng giảm gần 0,3%. US500 có diễn biến tích cực hơn, khi mức giảm chỉ quanh 0,1%.

Trong gần 12 tháng qua, sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào Donald Trump, người có chính sách vừa khó lường vừa gây tranh cãi. Chỉ trong vài ngày gần đây, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh mua các khoản nợ thế chấp và đe dọa cấm các tổ chức mua nhà ở đơn lẻ, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người mua trên thị trường bất động sản Mỹ. Song song đó, các tranh cãi xoay quanh các công ty quốc phòng Mỹ vẫn chưa lắng xuống. Một mặt, Tổng thống đe dọa hạn chế việc mua cổ phiếu và chi trả cổ tức, mặt khác lại hứa hẹn tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Thị trường dường như vẫn chưa chắc chắn cách định giá những thông tin trái chiều này.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Các tổ chức Mỹ hôm nay đã công bố nhiều số liệu quan trọng, chủ yếu liên quan đến thị trường lao động và bất động sản.

Tình hình thị trường lao động nhìn chung vẫn khá tích cực về mặt thống kê, tuy nhiên những nghi ngờ về chất lượng dữ liệu vẫn tồn tại.

Mức thay đổi việc làm trong khu vực phi nông nghiệp tháng 12 đạt 50.000, thấp hơn mức dự báo 60.000 và giảm so với tháng trước. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp lại giảm từ 4,5% xuống 4,4%. Điểm gây nghi ngờ là mặc dù thất nghiệp giảm, việc làm trong khu vực tư nhân chỉ tăng 37.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 64.000 – điều này đặc biệt khó hiểu trong bối cảnh tính thời vụ của thị trường lao động Mỹ. Không loại trừ khả năng số liệu một lần nữa bị ảnh hưởng bởi việc tái tuyển dụng một bộ phận nhân sự từng bị sa thải trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Ở phía cung, dữ liệu bất động sản cũng cho thấy bức tranh tương đối tích cực, khi giấy phép xây dựng và số nhà khởi công vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp sự bất ổn của thị trường.

Những số liệu lạc quan cũng đến từ Đại học Michigan, khi tất cả các chỉ số tâm lý người tiêu dùng đều vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, sự cải thiện này đi kèm với mức tăng nhẹ trong kỳ vọng lạm phát.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Bên mua đang gặp khó khăn rõ rệt trong việc vượt qua vùng kháng cự quanh 25.900. Động lực tăng giá đã suy yếu rõ ràng vào cuối năm 2025 và đến nay vẫn chưa được cải thiện. Thị trường đã ba lần bị từ chối tại vùng kháng cự này, làm gia tăng khả năng xảy ra nhịp điều chỉnh, với mục tiêu nằm trong vùng giữa các mức FIBO 23,6% và 38,2%.

Tin tức công ty

TSMC (TSM.US): Nhà sản xuất chip Đài Loan công bố kết quả kinh doanh với tăng trưởng doanh thu hai chữ số. Tuy nhiên, phần lớn thông tin tích cực này đã được phản ánh vào giá, nên thị trường gần như không phản ứng.

Johnson & Johnson (JNJ.US): Tập đoàn dược phẩm đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Mỹ liên quan đến giá thuốc và thuế quan.

General Motors (GM.US): Tập đoàn ô tô giảm 2% sau khi thông báo sẽ chịu khoản lỗ 6 tỷ USD do những thay đổi gần đây trong chính sách xe điện của chính quyền Tổng thống Mỹ.

Oklo (OKLO.US) và Vistra (VST.US): Các công ty năng lượng tăng vài phần trăm sau khi ký thỏa thuận cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của Meta.

WD40 (WDFC.US): Nhà sản xuất dầu bôi trơn công nghiệp nổi tiếng giảm khoảng 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng.