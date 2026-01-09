Rio Tinto và Glencore khuấy động thị trường khai thác mỏ 🚨 Hai gã khổng lồ đàm phán sáp nhập 🤝

Các thị trường chứng khoán châu Âu đang sôi động trước tin đồn về một vụ sáp nhập “khủng”. Rio Tinto (RIO.UK) và Glencore (GLEN.UK) đã tái khởi động các cuộc đàm phán sáp nhập, tạo ra công ty khai thác lớn nhất thế giới, trị giá hơn 200 tỷ USD. Đây là lần thử thứ hai – lần đầu tiên vào năm 2024 đã thất bại do bất đồng về định giá. Tuy nhiên, hiện tại điều kiện thuận lợi hơn: giá đồng liên tục lập kỷ lục (trên 13.000 USD/tấn) và toàn ngành đang trải qua cơn sốt nguyên liệu thô. Hạn chót quan trọng của giao dịch là 5/2, theo đó Rio phải xác nhận đề nghị hoặc rút lui trong sáu tháng.

Thị trường phản ứng với diễn biến trái chiều. Cổ phiếu Glencore tăng vọt 7,8% tại London, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Nhà đầu tư biết rằng Glencore là “món hời”: công ty sở hữu tài sản đồng tốt nhất, muốn tăng gấp đôi sản lượng trong một thập kỷ, và không có đồng thì tương lai năng lượng sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, cổ phiếu Rio Tinto lại giảm 1,7–6,3% tùy sàn giao dịch, phản ánh lo ngại về pha loãng cổ phiếu và chi phí tích hợp. Ngành khai thác tại châu Âu hưởng lợi nhờ dòng tiền đổ vào kỳ vọng về một thỏa thuận giữa hai bên.

Vốn hóa thị trường kết hợp của hai công ty hiện vượt 260 tỷ USD. Nguồn: Bloomberg Financial LP

Các chuyên gia thị trường chia rẽ về lợi ích của thương vụ. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley nhận thấy tiềm năng lớn và khuyến nghị mua cổ phiếu cả hai công ty. Theo họ, thương vụ sẽ làm nổi bật giá trị thực của Glencore, vốn đang bị thị trường đánh giá thấp. Hơn nữa, công ty kết hợp sẽ tập trung hơn vào đồng – chiếm 35% doanh thu so với 25% hiện tại.

Tuy nhiên, ngân hàng Oddo BHF lại chỉ trích ý tưởng này. Các nhà phân tích cho rằng việc sáp nhập Rio và Glencore sẽ rất phức tạp. Họ lo ngại văn hóa doanh nghiệp của hai bên khác nhau, khó hòa hợp, và đặc biệt về than đá – Glencore là một trong những nhà sản xuất than lớn nhất thế giới, trong khi Rio đã rút khỏi lĩnh vực này vài năm trước.

Thêm vào đó, thương vụ sẽ phải được chấp thuận tại ít nhất tám quốc gia, tốn thời gian và tiền bạc. Cấu trúc dual-listed của Rio cũng làm phức tạp giao dịch cổ phiếu. Một số chuyên gia tin rằng thương vụ cuối cùng có thể nhỏ hơn kỳ vọng. Glencore có một bộ phận giao dịch khổng lồ mua bán nguyên liệu thô toàn cầu, đây sẽ là một món “thêm lạ” cho Rio Tinto và khó hấp thụ. Ngoài ra còn có đối thủ BHP (BHP.UK), muốn tăng tiếp xúc với đồng. Nếu Rio và Glencore mặc cả quá lâu, BHP có thể tham gia và mua Glencore hoặc một phần của nó. Tân CEO của Rio, Simon Trott, vừa nhậm chức; với ông, đây sẽ là quyết định lớn đầu tiên, nên nhà đầu tư đang dõi theo cách ông xử lý. CEO Glencore, Gary Nagle, từ lâu đã nói rằng sáp nhập với Rio là thương vụ hợp lý nhất trong ngành khai thác.

Cổ phiếu Glencore mở cửa hôm nay với khoảng gap tăng, trong khi trên cơ sở tuần, đà tăng gần đây (dựa trên RSI 14 tuần) đã nâng giá trị công ty lên mức cao nhất kể từ 2022. Điều này cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho cổ phiếu nhờ tin tức doanh nghiệp và triển vọng tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với mức tăng nhanh như vậy, nếu kỳ vọng không được đáp ứng, giá trị công ty có thể suy giảm nhanh chóng theo hướng đối xứng. Nguồn: xStation