CÀ PHÊ tăng 6% 📈 lên mức cao nhất kể từ tháng 4 ☕️

09:00 16 tháng 9, 2025

Hợp đồng Arabica tiếp tục đà phục hồi từ phiên thứ Sáu, tăng gần 6%, đưa giá vượt lên vùng kháng cự quan trọng (402–410). Hạn hán tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, đẩy giá trên sàn New York vượt 4 USD/pound, lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

Brazil, vốn đang chịu hạn hán nặng nề, là yếu tố chính gây áp lực tăng giá trong những tháng gần đây, trong khi các dự báo thời tiết trái ngược cho những tuần tới khiến giai đoạn ra hoa từ tháng 9 đến tháng 11 vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Climatempo dự báo sẽ có mưa lớn trở lại, nhưng các nguồn khác cho rằng rủi ro hạn hán tại vành đai Arabica vẫn còn quá cao để có thể loại bỏ lo ngại nguồn cung.

Ngoài yếu tố khí hậu, còn có những yếu tố khác tác động. Brazil bị loại khỏi danh sách được miễn giảm thuế của Mỹ đối với cà phê do quan hệ ngoại giao xấu đi sau vụ kết án cựu tổng thống Jair Bolsonaro, khiến mặt hàng này chịu mức thuế đối ứng 50%. Giá còn được hỗ trợ bởi đồng real Brazil tăng mạnh, đã tăng 14% so với USD kể từ đầu năm.

 

 

Hiện tại, giá COFFEE đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, tiến gần mức đỉnh tháng 1. Trong biểu đồ (màu xanh): tỷ giá USDBRL đảo ngược tăng mạnh lên mức mạnh nhất kể từ tháng 6/2024. Nguồn: xStation5

