Amazon: Khởi đầu cho sự kết thúc của giấc mơ AI?

Gã khổng lồ thương mại điện tử của Mỹ ngày càng ít được liên tưởng với một cửa hàng trực tuyến, và ngày càng thường được nhìn nhận theo cách khá một chiều thông qua nhãn mới của mình trong nhóm được gọi là “hyperscalers”.

Những nghi ngờ về cả chiến lược tăng trưởng dựa trên AI của công ty lẫn chất lượng triển khai chiến lược đó đã được thảo luận từ lâu. Vấn đề này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông trong ngành: cả Reuters và Financial Times đều đưa tin rằng các công cụ lập trình dựa trên AI và phương pháp làm việc của công ty không phải đang ngày càng tốt hơn, mà ngược lại đang hoạt động kém hiệu quả hơn.

Chỉ gần đây điều này mới bắt đầu phản ánh trong định giá. Trong nửa đầu tháng 2, cổ phiếu đã giảm tới 15%. Điều gì đã thay đổi tâm lý của cổ đông? Thị trường nhận ra rằng chữ “hyper” trong “hyperscalers” cũng có nghĩa là “hyper-CAPEX” – tức mức chi tiêu vốn rất lớn – và điều này đòi hỏi “hyper-FCF”, tức dòng tiền tự do rất cao, thứ mà công ty hiện không có và cũng sẽ khó có nếu các xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, chứ chưa phải kết thúc của các vấn đề của công ty. Về mặt tài chính, công ty vẫn đang hoạt động tốt: mặc dù tồn tại một số cách diễn giải quá mức và sự không nhất quán, lợi nhuận và biên lợi nhuận của công ty vẫn trông rất tích cực. Tuy nhiên, chỉ khi nhìn vào các chỉ báo “ít chính thức” hơn, người ta mới có thể thấy luận điểm đầu tư – vốn dựa trên tác động mang tính chuyển đổi của AI đối với công ty – bắt đầu lung lay.

Cắt giảm nhân sự hay chuyển việc ra nước ngoài?

Ngoài thương mại điện tử và AI, Amazon cũng đang tự định vị mình như một “người dẫn đầu” trong các đợt sa thải nhân sự, cho rằng điều này xuất phát từ mức tăng năng suất nhờ việc triển khai AI trên toàn tổ chức. Tuy nhiên, dữ liệu lại cho thấy điều khác. Theo báo cáo SEC Form 10‑K của công ty, tổng số nhân viên toàn cầu là 1.576.000 người, tăng 20.000 người so với năm trước. Cũng rất khó tìm thấy dấu hiệu cắt giảm trong báo cáo tài chính: trong 3 trên 4 nhóm chi phí hoạt động, chi phí đã tăng trong năm 2025 – và một số tăng khá mạnh.

Điều khiến Amazon trông kém tích cực hơn là phân tích về phân bố địa lý của việc tuyển dụng, do nhóm Bloomberry Research thực hiện.

Nguồn: Bloomberry

Số lượng tin tuyển dụng của Amazon tại các quốc gia có chi phí lao động thấp đã tăng 154% kể từ năm 2020. Các quốc gia dẫn đầu trong xu hướng này là India, Mexico, Brazil và Japan. Mặc dù công ty tuyên bố có hàng chục nghìn lao động bị sa thải tại United States, tổng số nhân viên và chi phí vẫn tăng. Nhân viên không biến mất – chỉ là địa chỉ của họ đã thay đổi.

Sự cố mới - một trạng thái bình thường mới?

Việc triển khai AI không chỉ ảnh hưởng đến nhân viên mà còn đến khách hàng. “Flywheel” của Amazon – Amazon Web Services (AWS) – đang bắt đầu chững lại ngày càng thường xuyên hơn, và điều này dường như có mối tương quan rõ rệt với mức độ tích hợp AI trong tổ chức.

Khi phân tích tần suất và thời lượng các sự cố của AWS, có thể thấy tình hình đang trở nên xấu đi rõ rệt. Các báo cáo tài chính cho thấy biên lợi nhuận và tăng trưởng rất cao trong phân khúc này, vốn là nền tảng của câu chuyện định giá của công ty.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: công ty có thể duy trì điều đó trong bao lâu khi chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ đang suy giảm?