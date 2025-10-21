CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền USDCAD giảm sau khi CPI của Canada được công bố 📌

19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 9:

CPI cốt lõi: thực tế 0,2% MoM; trước đó 0,0% MoM;

CPI cốt lõi: thực tế 2,8% YoY; trước đó 2,6% YoY;

CPI: thực tế 0,1% MoM; dự báo -0,1% MoM; trước đó -0,1% MoM;

CPI: thực tế 2,4% YoY; dự báo 2,3% YoY; trước đó 1,9% YoY;

CPI trung bình: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,2% YoY;

CPI đã cắt giảm: thực tế 3,1% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY;

Lạm phát CPI của Canada tăng tốc lên 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9 (từ 1,9%), chủ yếu là do giá xăng giảm (-4,1% so với -12,7% vào tháng 8), trong khi CPI không bao gồm xăng tăng lên 2,6% (từ 2,4%). Áp lực tăng thêm đến từ các tour du lịch (-1,3% so với cùng kỳ năm trước sau khi giảm -9,3%; +4,6% so với tháng trước) và lạm phát hàng tạp hóa nhanh hơn (+4,0% so với cùng kỳ năm trước, do rau tươi và đường/bánh kẹo thúc đẩy), một phần bị bù đắp bởi lạm phát quần áo và giày dép chậm hơn (+0,8% so với cùng kỳ năm trước; -0,3% so với tháng trước). CPI chung tăng 0,1% so với tháng trước.

Khả năng Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất vào tháng 10 giảm từ 86% xuống 74% trước khi có dữ liệu về lạm phát.