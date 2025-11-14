CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha phù hợp với kỳ vọng 📌

14:45, Pháp – Dữ liệu lạm phát tháng 10:
-
CPI Pháp: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,0% MoM
-
CPI Pháp: thực tế 0,9% YoY; dự báo 1,0% YoY; trước đó 1,2% YoY
-
HICP Pháp: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,1% MoM
-
HICP Pháp: thực tế 0,8% YoY; dự báo 0,9% YoY; trước đó 1,1% YoY
15:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu lạm phát tháng 10:
-
CPI Tây Ban Nha: thực tế 0,7% MoM; dự báo 0,7% MoM; trước đó -0,3% MoM
-
CPI Tây Ban Nha: thực tế 3,1% YoY; dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY
-
HICP Tây Ban Nha: thực tế 0,5% MoM; dự báo 0,5% MoM; trước đó 0,2% MoM
-
HICP Tây Ban Nha: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,2% YoY; trước đó 3,0% YoY
Dữ liệu lạm phát cho thấy bức tranh không đồng nhất trong khu vực đồng euro. Tại Tây Ban Nha, lạm phát HICP tổng thể duy trì đúng như ước tính sơ bộ ở mức 3,2% YoY, tăng từ 3,0% trước đó, cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn dai dẳng. Cùng với tín hiệu tương tự từ Đức, điều này ủng hộ quan điểm ECB sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm. Trong khi đó, tại Pháp, lạm phát tổng thể giảm xuống 0,8% YoY, thấp hơn một chút so với mức 0,9% trong ước tính sơ bộ và giảm từ mức 1,1% trong tháng
