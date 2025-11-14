CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶

- Cặp tiền EURUSD lao dốc sau khi dữ liệu được công bố.
17:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu GDP:
-
GDP (q/q) Q3: Thực tế 0,2%; dự báo 0,2%; trước đó 0,1%;
-
GDP (y/y) Q3: Thực tế 1,4%; dự báo 1,3%; trước đó 1,5%.
Theo dữ liệu từ Eurostat công bố ngày 14/11/2025, GDP của khu vực đồng euro trong quý III/2025 tăng 0,2% theo quý (điều chỉnh theo mùa), trong khi GDP của toàn Liên minh châu Âu tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm trước, GDP khu vực đồng euro tăng 1,4%, còn GDP EU tăng 1,6%. Về thị trường lao động, việc làm trong khu vực đồng euro tăng 0,1% theo quý và tăng 0,2% tại EU. Trên cơ sở hàng năm, tỷ lệ việc làm tại khu vực đồng euro tăng 0,5%, còn tại EU tăng 0,6%.
Biểu đồ cặp tiền EURUSD (M5)
Nguồn: xStation5
