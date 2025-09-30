CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 tăng nhẹ, Niềm tin người tiêu dùng CB giảm thấp hơn dự kiến❗

Số lượng việc làm tại JOLTS ở Mỹ: 7,227 triệu (Dự báo 7,2 triệu, trước đó 7,181 triệu)

Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ: 94,2 (Dự báo 96, Trước đó 97,4, Đã sửa đổi 94,2)

Chỉ số US100 tăng nhẹ sau dữ liệu "trái chiều" của Mỹ, báo hiệu số liệu JOLTS khá "ổn định", cân bằng với báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng thấp hơn dự kiến ​​(và được điều chỉnh giảm) do Hội đồng Hội nghị công bố. Tuy nhiên, tâm lý trên Phố Wall đã suy yếu vào hôm qua và vẫn chịu áp lực.

Theo Hội đồng Conferen Board, kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng đã tăng sau ba tháng liên tiếp giảm và đạt 6,2% vào tháng 8; tăng từ mức 5,7% vào tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 7% vào tháng 4.

Nguồn: xStation5