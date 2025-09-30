CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 tăng nhẹ, Niềm tin người tiêu dùng CB giảm thấp hơn dự kiến❗

Số lượng việc làm tại JOLTS ở Mỹ: 7,227 triệu (Dự báo 7,2 triệu, trước đó 7,181 triệu)
Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ: 94,2 (Dự báo 96, Trước đó 97,4, Đã sửa đổi 94,2)
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Chỉ số US100 tăng nhẹ sau dữ liệu "trái chiều" của Mỹ, báo hiệu số liệu JOLTS khá "ổn định", cân bằng với báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng thấp hơn dự kiến (và được điều chỉnh giảm) do Hội đồng Hội nghị công bố. Tuy nhiên, tâm lý trên Phố Wall đã suy yếu vào hôm qua và vẫn chịu áp lực.
Theo Hội đồng Conferen Board, kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng đã tăng sau ba tháng liên tiếp giảm và đạt 6,2% vào tháng 8; tăng từ mức 5,7% vào tháng 7 nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 7% vào tháng 4.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.