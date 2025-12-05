CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada thấp hơn dự kiến🍁USDCAD giảm mạnh📉

20:30 - Dữ liệu Việc làm Canada (Tháng 11):
Thay đổi việc làm: 53,6 nghìn (Dự kiến: -1,5 nghìn, Trước đó: 66,6 nghìn)
Tỷ lệ thất nghiệp: 6,5% (Dự kiến: 7%, Trước đó: 6,9%)
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 65,1% (Trước đó: 65,3%)
Mức tăng lương theo giờ bình quân: 4% (Trước đó: 4%)
Thị trường lao động Canada cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,4% thay vì tăng 0,1% như dự báo.
Trong bối cảnh này, Ngân hàng Canada (BoC) sẽ có ít lý do hơn để phải cắt giảm lãi suất một cách cấp bách. Đồng USD giảm mạnh so với CAD, do mức chênh lệch kỳ vọng về lãi suất mục tiêu (theo thị trường định giá) thu hẹp lại.
USDCAD (M1)
Nguồn: xStation5
