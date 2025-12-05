CẬP NHẬT MỚI: GDP khu vực đồng Euro cao hơn một chút so với kỳ vọng!📈 EURUSD đi ngang

11:00 - GDP Khu vực Euro: YoY: 1.4% (Kỳ vọng: 1.4%, Trước đó: 1.5%)

QoQ: 0.3% (Kỳ vọng: 0.2%, Trước đó: 0.1%) GDP của khu vực Euro tốt hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Tăng trưởng theo năm vẫn ổn định và đúng như dự báo, trong khi tăng trưởng theo quý vượt kỳ vọng. Báo cáo nằm trong phạm vi dự đoán của thị trường, nên phản ứng của các chỉ số chứng khoán khá hạn chế. Biểu đồ căp tiền EURUSD (khung thời gian M1) Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.