CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ tại Anh cao hơn nhiều so với dự kiến; EURGBP giảm 📌

13:00, Vương quốc Anh – Dữ liệu Doanh số Bán lẻ tháng 9:

Doanh số bán lẻ (YoY): thực tế 1,5%, dự báo 0,6%, kỳ trước 0,7%

Doanh số bán lẻ (MoM): thực tế 0,5%, dự báo -0,2%, kỳ trước 0,6%

Doanh số bán lẻ lõi (Core Retail Sales, YoY): thực tế 2,3%, dự báo 0,7%, kỳ trước 1,3%

Doanh số bán lẻ lõi (MoM): thực tế 0,6%, kỳ trước 1,0%

Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh tăng mạnh trong quý III năm 2025, với khối lượng bán ra tăng 0,9% so với quý trước và 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái — mức cao nhất kể từ năm 2022.

Thời tiết ấm áp đã thúc đẩy doanh số quần áo, trong khi các nhà bán lẻ trực tuyến và không có cửa hàng vật lý tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng ấn tượng 8 tháng liên tiếp.

Riêng trong tháng 9, khối lượng bán hàng tăng 0,5%, sau khi tăng 0,6% trong tháng 8, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các cửa hàng máy tính, viễn thông và trang sức trực tuyến, đặc biệt là vàng.

Tuy nhiên, tổng khối lượng bán lẻ vẫn thấp hơn 1,6% so với mức trước đại dịch.