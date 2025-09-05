CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng nhà máy tại Đức thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 📉

Đơn đặt hàng nhà máy của Đức giảm -2,9% MoM so với kỳ vọng tăng trưởng 0,5% MoM và giảm -1% MoM trước đó.

Doanh số bán lẻ của Anh theo tháng (tháng 8): 0,6% (Dự báo 0,2%, trước đó 0,9%)

Doanh số bán lẻ cốt lõi: 0,5% MoM so với dự kiến 0,3% ​​và 0,6% trước đó

Doanh số bán lẻ tại Anh theo năm: 1,1% so với dự kiến 1,3% và ​​trước đó 1,7%

Dữ liệu từ Đức gây thất vọng, với đơn đặt hàng công nghiệp giảm -2,9% MoM trong tháng 8, trong khi thị trường dự kiến ​​mức tăng vừa phải 0,5%. Kết quả này khẳng định sự yếu kém của ngành công nghiệp Đức, vốn tiếp tục gặp khó khăn với nhu cầu trong và ngoài nước hạn chế, cũng như chi phí tài chính và năng lượng cao. Điều này làm dấy lên lo ngại về triển vọng tiếp tục xấu đi của nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro trong nửa cuối năm.

Dữ liệu tốt hơn đến từ Vương quốc Anh. Doanh số bán lẻ tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng 8 (dự báo: 0,2%) và doanh số cốt lõi đạt 0,5% so với dự báo chung là 0,3%. Tuy nhiên, diễn biến so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự chậm lại, với mức tăng trưởng chỉ đạt 1,1% so với mức dự kiến ​​1,3% và 1,7% trong tháng 7. Điều này cho thấy tiêu dùng vẫn tương đối ổn định, mặc dù áp lực từ lãi suất cao và chi phí sinh hoạt đang ngày càng hạn chế tiềm năng phục hồi hơn nữa.

