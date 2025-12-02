Lịch kinh tế: Dữ liệu CPI của khu vực đồng Euro là biến số quan trọng hôm nay

Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ. Tại Mỹ, gần như không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nào được công bố, nên sự chú ý của thị trường sẽ tập trung gần như hoàn toàn vào số liệu CPI sơ bộ tháng 11 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Thị trường không kỳ vọng có thay đổi đáng kể nào trong động lực lạm phát. Trước đó, dữ liệu từ Anh cho thấy giá nhà tăng mạnh hơn dự kiến cả theo tháng và theo năm.

Lịch kinh tế chi tiết hôm nay: (giờ VN)

17:00 - Eurozone, CPI sơ bộ: dự kiến 2,1% y/y so với 2,1% trước đó (CPI lõi dự kiến 2,4% y/y so với 2,4% trước đó)

Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến 6,3% so với 6,3% trước đó

18:00 - Italy, PPI: 1,1% y/y trước đó (0,2% m/m trước đó)

Các bài phát biểu của thành viên ngân hàng trung ương