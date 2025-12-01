CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng mạnh sau báo cáo ISM yếu hơn của Hoa Kỳ 🔎

22:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 11:
ISM Manufacturing PMI: thực tế 48.2; dự báo 49.0; trước đó 48.7
Chỉ số giá sản xuất ISM: thực tế 58.5; dự báo 59.5; trước đó 58.0
Chỉ số đơn hàng mới ISM: thực tế 47.4; trước đó 49.4
Chỉ số việc làm trong sản xuất: thực tế 44.0; trước đó 46.0
Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục suy giảm trong tháng 11, khi chỉ số ISM Manufacturing PMI giảm xuống 48.2, phản ánh nhu cầu yếu hơn khi đơn hàng mới, lượng đơn hàng tồn đọng và việc làm đều giảm. Mặc dù sản lượng chung quay trở lại mức mở rộng và giá cả tiếp tục tăng, tốc độ giao hàng của nhà cung cấp cải thiện và tồn kho vẫn ở mức thấp, cho thấy bức tranh trái chiều. Phần lớn các ngành báo cáo sự thu hẹp do những bất ổn kéo dài liên quan đến thuế quan, chi phí và tình trạng bất ổn trong chuỗi cung ứng, dù một số lĩnh vực - bao gồm điện tử, thực phẩm và máy móc - vẫn ghi nhận tăng trưởng.
