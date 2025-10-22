CẬP NHẬT MỚI: Đồng bảng Anh tiếp tục giảm do CPI của Anh yếu hơn dự kiến📉

- GBPUSD giảm 0,3% sau khi dữ liệu được công bố
- Chỉ số CPI chính ổn định ở mức 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi bất ngờ giảm xuống 3,5%
13:00, Vương quốc Anh – Dữ liệu lạm phát tháng 9:
-
CPI: thực tế 3,8% YoY; dự báo 4,0% YoY; trước đó 3,8% YoY
-
CPI: thực tế 0,0% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
Core CPI: thực tế 3,5% YoY; dự báo 3,7% YoY; trước đó 3,6% YoY
-
Core CPI: thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
PPI Input: thực tế -0,1% MoM; dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,8% MoM
-
PPI Output: thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,5% MoM
Yếu tố đóng góp lớn nhất vào chỉ số CPI của Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 là ngành giao thông vận tải, tạo ra tác động tăng mạnh nhất đối với cả CPI và CPIH hàng năm. Tuy nhiên, điều này bị bù trừ một phần bởi tác động giảm từ nhóm văn hóa – giải trí và thực phẩm & đồ uống không cồn. Lạm phát lõi vẫn ở mức cao, với giá dịch vụ tăng nhanh hơn hàng hóa.
Mặc dù áp lực từ khu vực dịch vụ vẫn tồn tại, báo cáo CPI yếu hơn dự kiến đã giúp giảm bớt lo ngại về khả năng BOE giữ lập trường diều hâu. Sau khi dữ liệu được công bố, tỷ giá GBPUSD giảm 0,3%, rơi xuống dưới cả đường EMA 10 và 30 giờ (vàng và tím nhạt) và quay trở lại vùng tích lũy được ghi nhận trong giai đoạn 10–15 tháng 10.
Nguồn: xStation5
