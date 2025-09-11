CẬP NHẬT MỚI: EBC giữ nguyên lãi suất🚩

Lãi suất tại khu vực đồng euro được ECB giữ nguyên ở mức 2,15%, đúng như dự báo và không thay đổi so với kỳ họp trước. Thị trường trước đó cũng không kỳ vọng một kịch bản khác. Trong tuyên bố của mình, Ngân hàng cho biết “triển vọng lạm phát” nhìn chung vẫn tương tự như tại kỳ họp trước.

Lãi suất tiền gửi được giữ ở mức 2%, mức mà lạm phát hiện đang có dấu hiệu ổn định. Theo tuyên bố của Ngân hàng, dự báo lạm phát không thay đổi đáng kể; chỉ nhích nhẹ lên 2,1% cho năm 2025 (so với 2,0% hồi tháng 6) và 1,7% cho năm 2026 (so với 1,6% trong dự báo tháng 6).

Trong khi đó, các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong năm nay (64/107 câu trả lời khảo sát), trong khi một nhóm nhỏ hơn thậm chí đang tính đến kịch bản giảm tới 75 điểm cơ bản trước cuối năm (40/107 câu trả lời), theo khảo sát kinh tế mới nhất.