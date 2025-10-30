Đọc thêm
20:15 · 30 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: EBC giữ nguyên lãi suất↔️💶

20:15 - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vừa thông báo giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Trong tuyên bố điều chỉnh, ECB tái khẳng định rằng họ “không cam kết trước về chính sách lãi suất cụ thể” và nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, được xem xét theo từng cuộc họp.

Ngoài ra, ECB cũng lưu ý rằng thị trường lao động vẫn duy trì được sự vững mạnh nhờ các đợt cắt giảm lãi suất trước đó.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của ECB lúc 14:45 để có thêm thông tin giải thích chi tiết và định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Phản ứng của các chỉ số chứng khoán châu Âu và tỷ giá EURUSD hiện ở mức tối thiểu.

 

31 tháng 10, 2025, 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
31 tháng 10, 2025, 17:05

CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
31 tháng 10, 2025, 16:23

Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
31 tháng 10, 2025, 15:08

🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?

