CẬP NHẬT MỚI: EBC giữ nguyên lãi suất↔️💶

20:15 - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vừa thông báo giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.
Trong tuyên bố điều chỉnh, ECB tái khẳng định rằng họ “không cam kết trước về chính sách lãi suất cụ thể” và nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, được xem xét theo từng cuộc họp.
Ngoài ra, ECB cũng lưu ý rằng thị trường lao động vẫn duy trì được sự vững mạnh nhờ các đợt cắt giảm lãi suất trước đó.
Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của ECB lúc 14:45 để có thêm thông tin giải thích chi tiết và định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Phản ứng của các chỉ số chứng khoán châu Âu và tỷ giá EURUSD hiện ở mức tối thiểu.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.