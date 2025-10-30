CẬP NHẬT MỚI: EBC giữ nguyên lãi suất↔️💶

20:15 - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vừa thông báo giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Trong tuyên bố điều chỉnh, ECB tái khẳng định rằng họ “không cam kết trước về chính sách lãi suất cụ thể” và nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, được xem xét theo từng cuộc họp.

Ngoài ra, ECB cũng lưu ý rằng thị trường lao động vẫn duy trì được sự vững mạnh nhờ các đợt cắt giảm lãi suất trước đó.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của ECB lúc 14:45 để có thêm thông tin giải thích chi tiết và định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Phản ứng của các chỉ số chứng khoán châu Âu và tỷ giá EURUSD hiện ở mức tối thiểu.