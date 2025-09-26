CẬP NHẬT MỚI: GDP của Canada tăng nhẹ 🔔USDCAD leo dốc

Tăng trưởng GDP hàng tháng của Canada đạt 0,2%, cao hơn mức kỳ vọng 0,1%, sau mức giảm -0,1% trước đó.

USDCAD tăng sau khi công bố dữ liệu, cũng được hỗ trợ bởi chỉ số PCE của Mỹ theo đúng kỳ vọng.

Nguồn: xStation5