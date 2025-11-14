Mở phiên Mỹ: US100 đang cố gắng phục hồi 🗽Cổ phiếu Micron gần mức ATH📈

Chứng khoán Mỹ đang phục hồi khoảng một giờ sau khi mở cửa, nỗ lực chặn lại làn sóng bán tháo kéo dài nhiều ngày qua. Trên biểu đồ US100, hai nến tăng mạnh nổi bật khi lực mua xuất hiện trở lại quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng gần 24.600 điểm. Nhóm phần mềm và bán dẫn cũng bật tăng, trong khi Nvidia (NVDA.US) xóa sạch mức giảm đầu phiên và tăng hơn 1%, còn Micron (MU.US) tiếp tục leo lên vùng đỉnh lịch sử (ATH).

Thụy Sĩ cam kết đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại mới, đổi lại việc giảm thuế xuống còn 15%.

Thành viên Fed Schmid nhắc lại rằng lập trường chính sách tiền tệ hiện tại vẫn phù hợp.

Bộ Thương mại Mỹ công bố lịch các dữ liệu vĩ mô sắp tới — trong đó lạm phát PCE tháng 10 sẽ được công bố ngày 26/11 lúc 20:30.

Tin tức công ty

Avadel Pharma (AVDL.US) tăng khoảng 21% trong phiên tiền thị trường sau khi công ty nhận được đề nghị mua lại không ràng buộc từ H. Lundbeck A/S, định giá cổ phiếu lên tới 23 USD/cp.

Cidara Therapeutics (CDTX.US) tăng tới 104%, sau khi Merck đồng ý thâu tóm công ty với giá 221,50 USD/cp, định giá thương vụ khoảng 9,2 tỷ USD.

Các cổ phiếu liên quan crypto — MicroStrategy (MSTR.US -5,8%) và Coinbase (COIN.US -5%) — chịu áp lực khi Bitcoin rơi xuống dưới 100.000 USD, dòng vốn rút khỏi ETF crypto khi tâm lý risk-off quay trở lại.

Gap Inc. (GAP.US) tăng khoảng 1,4% sau khi Jefferies nâng hạng cổ phiếu từ “giữ” lên “mua”.

Globant (GLOB.US) giảm khoảng 3% do kết quả và triển vọng thận trọng cho thấy môi trường vẫn đầy thách thức, dù các nhà phân tích đánh giá có tín hiệu ổn định ban đầu.

Home Depot (HD.US) giảm khoảng 1% sau khi Stifel hạ xếp hạng từ “mua” xuống “giữ” và giảm giá mục tiêu từ 440 USD xuống 370 USD.

Scholar Rock (SRRK.US) tăng 14% sau khi công ty cho biết cơ sở sản xuất đối tác vẫn đúng tiến độ để được tái kiểm định trước cuối 2025.

Nhóm cổ phiếu AI — Palantir (PLTR.US -5%), Crucial Wave (CRWV.US -5%), Bloom Energy (BE.US -8%) — tiếp tục giảm, cho thấy đà suy yếu của ngành AI có thể sâu hơn khi thị trường nghi ngờ độ bền của chu kỳ tăng trước đó.

StubHub (STUB.US) giảm tới 20% sau khi các nhà phân tích lưu ý rằng công ty không đưa ra dự báo lợi nhuận quý — yếu tố bị thị trường đánh giá tiêu cực.

TripAdvisor (TRIP.US) nhích nhẹ sau khi Mizuho nâng xếp hạng từ “kém hiệu quả” lên “trung lập”.

Tâm lý đối với nhóm hàng không tiếp tục xấu đi — Delta (DAL.US -2,4%), United (UAL.US -2,2%), American Airlines (AAL.US -1,8%) đều giảm khi nhà đầu tư lo ngại đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ sẽ cản trở nỗ lực cứu vãn một năm kinh doanh đầy khó khăn.

Nvidia (khung D1)

Nvidia tiếp tục bật tăng trở lại từ vùng 185 USD — gần đường EMA50 (đường màu cam) — và đang nỗ lực nối lại xu hướng tăng trước khi công bố báo cáo lợi nhuận vào ngày 19/11 (thứ Tư, sau phiên Mỹ).

Micron lập đỉnh lịch sử nhờ giá DRAM tăng mạnh

Morgan Stanley nâng mạnh giá mục tiêu của Micron Technology (MU) lên 325 USD từ 220 USD, mức cao kỷ lục mới. Động lực chính đến từ giá DDR5 tăng gấp ba lần trong một tháng, tốc độ chưa từng thấy từ thập niên 1990. Các chuyên gia nhận định đây là cơ hội hiếm có để Micron ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục.

Giá DRAM dự kiến tiếp tục tăng 15–20% trong nửa đầu 2026. Một số giao dịch đã cao hơn giá chuẩn tới 50%.Nguyên nhân chính: nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI, vốn đang tiêu thụ phần lớn sản lượng DRAM toàn cầu.

Trong khi các hãng tăng tốc sản xuất HBM cho AI, nguồn DDR5 cho thị trường tiêu dùng trở nên khan hiếm. Khác với các chu kỳ thiếu hụt trước (như 2018), Micron hiện đang bước vào chu kỳ này với biên lợi nhuận và dòng tiền cao kỷ lục, đưa công ty vào “vùng chưa từng có” về tiềm năng tăng trưởng. Dù Samsung và SK Hynix đang mở rộng công suất, cầu vẫn vượt xa cung.

Ngay cả khi cổ phiếu đã tăng 180% từ đầu năm, Morgan Stanley cho rằng đà tăng vẫn chưa kết thúc — nhu cầu về DRAM và đặc biệt là HBM cho hạ tầng AI sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo của chu kỳ.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.