"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨

Ngày Thứ Sáu, 14/11 - là một ngày đầy biến động và mang tính cảnh tỉnh sâu sắc đối với các thị trường tài chính toàn cầu. Khi tâm lý nhà đầu tư xấu đi, chúng ta chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trên hầu như mọi loại tài sản, từ cổ phiếu, hàng hóa cho đến tiền điện tử — báo hiệu một sự thay đổi lớn trong khẩu vị rủi ro của giới đầu tư.

Tâm lý thị trường đang ở trạng thái cực kỳ nhạy cảm khi thị trường Mỹ chuẩn bị mở cửa sau “vụ thảm sát” tại các sàn châu Âu và châu Á. Câu hỏi quan trọng nhất đối với nhà đầu tư lúc này là: Phiên mở cửa tại Phố Wall sẽ đánh dấu điểm đầu hàng (capitulation) — khi lực bán trong hoảng loạn cạn kiệt và trạng thái quá bán kích hoạt lực mua đảo chiều — hay đà suy yếu sẽ tiếp tục kéo dài và làm trầm trọng thêm sự lao dốc? Nguồn: xStation

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến một trong những đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 4, thời điểm nhà đầu tư đối mặt với làn sóng hoảng loạn do thuế của Donald Trump.

Các mức giảm trên hợp đồng tương lai S&P 500 và NASDAQ 100 xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô. Thứ nhất, ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là tâm điểm chú ý — khi những nghi ngờ ngày càng lớn về định giá doanh nghiệp và lợi nhuận thực sự từ các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào AI đang tạo áp lực bán mạnh, đặc biệt đối với các công ty như Nvidia, Broadcom và AMD. Thứ hai, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang giảm mạnh — xác suất cho một quyết định trong tháng 12 đã từ 95% xuống còn khoảng 50%. Cùng với đó, giọng điệu “diều hâu” của Fed đang làm gia tăng tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường.

Nguồn: Bloomberg Financial LP

Ngoài ra, thị trường còn đang phản ứng trước sự bất ổn chính trị và kinh tế vĩ mô. Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục tại Mỹ đã khiến việc công bố nhiều dữ liệu quan trọng bị trì hoãn, làm cho việc đánh giá tình trạng nền kinh tế trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tại Anh, sự thiếu rõ ràng về cách thức bù đắp thâm hụt ngân sách đang gây áp lực lên đồng bảng. Dữ liệu yếu hơn từ Trung Quốc — sản lượng nhà máy chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong 14 tháng — đang làm gia tăng lo ngại trên toàn cầu.

Đợt bán tháo hiện tại đang khiến chỉ số biến động VIX tăng mạnh, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang các tài sản phòng thủ hơn. Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Những mức giảm sâu hơn hoàn toàn có thể xảy ra nếu xuất hiện thêm các tín hiệu vĩ mô tiêu cực hoặc Fed tiếp tục giữ lập trường diều hâu.

Phiên giao dịch hôm nay diễn biến bất thường khi các “tài sản trú ẩn an toàn” như vàng cũng không khả quan. Kim loại quý này hiện giảm 2% và đã rơi xuống dưới 4.100 USD/oz. Một vấn đề khác là Bitcoin, đang giảm 5% chỉ trong hôm nay và đã thủng mốc 95.000 USD. Đây là mức giảm sâu nhất của tiền điện tử này kể từ đầu năm, thời điểm nó từng mất 33% so với đỉnh trước đó. Hiện tại, BTC đã giảm 25% so với đỉnh đầu tháng 10.

Đợt bán tháo gần đây dường như đang tác động đặc biệt mạnh lên Bitcoin, khiến đồng tiền này gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm. Nguồn: Bloomberg Financial LP