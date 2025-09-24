Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Lượng dầu thô dự trữ của DOE tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến!🔥

21:35 24 tháng 9, 2025

16:30 – Dữ liệu tồn kho dầu thô Mỹ (DOE): -607k (Dự báo: 802k, Trước đó: -9.285k)

  • Tồn kho dầu thô thương mại giảm 607.000 thùng, xuống còn 414,8 triệu thùng, cho thấy mức cân bằng thắt chặt hơn so với dự báo. Khu vực Vịnh Mexico ghi nhận mức giảm lớn nhất, trong khi tồn kho tăng tại Bờ Tây và Bờ Đông. Nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt vào Bờ Tây, trong khi xuất khẩu giảm, cho thấy nhu cầu nội địa vẫn duy trì ở mức cao.

  • Tồn kho xăng giảm 1,1 triệu thùng, xuống còn 216,6 triệu thùng, với mức giảm chủ yếu tại Vịnh Mexico, bù đắp bởi tăng tồn kho tại khu vực Trung Tây. Sản lượng tăng, trong khi nhập khẩu giảm.

  • Tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1,7 triệu thùng, xuống còn 123 triệu thùng, chủ yếu do giảm tại Bờ Đông và Vịnh Mexico. Sản lượng ổn định, nhưng xuất khẩu tăng vọt 83% so với tuần trước, kéo sản phẩm ra khỏi thị trường nội địa.

Thị trường phản ánh nhu cầu dầu mạnh, hợp đồng tương lai dầu WTI tăng hơn 1% sau báo cáo.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

