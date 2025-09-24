CẬP NHẬT MỚI: Lượng dầu thô dự trữ của DOE tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến!🔥

16:30 – Dữ liệu tồn kho dầu thô Mỹ (DOE): -607k (Dự báo: 802k, Trước đó: -9.285k)
Tồn kho dầu thô thương mại giảm 607.000 thùng, xuống còn 414,8 triệu thùng, cho thấy mức cân bằng thắt chặt hơn so với dự báo. Khu vực Vịnh Mexico ghi nhận mức giảm lớn nhất, trong khi tồn kho tăng tại Bờ Tây và Bờ Đông. Nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt vào Bờ Tây, trong khi xuất khẩu giảm, cho thấy nhu cầu nội địa vẫn duy trì ở mức cao.
Tồn kho xăng giảm 1,1 triệu thùng, xuống còn 216,6 triệu thùng, với mức giảm chủ yếu tại Vịnh Mexico, bù đắp bởi tăng tồn kho tại khu vực Trung Tây. Sản lượng tăng, trong khi nhập khẩu giảm.
Tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1,7 triệu thùng, xuống còn 123 triệu thùng, chủ yếu do giảm tại Bờ Đông và Vịnh Mexico. Sản lượng ổn định, nhưng xuất khẩu tăng vọt 83% so với tuần trước, kéo sản phẩm ra khỏi thị trường nội địa.
Thị trường phản ánh nhu cầu dầu mạnh, hợp đồng tương lai dầu WTI tăng hơn 1% sau báo cáo.
