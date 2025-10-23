CẬP NHẬT MỚI: NATGAS lao dốc sau báo cáo tồn kho của EIA

- NATGAS sụt giảm sau khi đảo chiều
- Báo cáo khí đốt tự nhiên của EIA đạt 87 tỷ USD so với dự kiến 83 tỷ USD.
Khí tự nhiên (NATGAS) giảm giá trong phiên ngày hôm nay sau sự kiện chuyển đổi hợp đồng (rollover), trong bối cảnh báo cáo tồn kho của Mỹ được công bố ở mức 87 tỷ feet khối, cao hơn mức dự kiến 83 tỷ và mức trước đó là 80 tỷ. Điều này báo hiệu sản lượng đang tăng lên và nhu cầu đang hạ nhiệt, bất chấp việc mùa sưởi ấm đã bắt đầu.
Nguồn: xStation5
