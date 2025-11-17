Top 3 thị trường đáng chú ý

Việc chính phủ Mỹ mở cửa đồng nghĩa với việc các báo cáo kinh tế vĩ mô sẽ được công bố trở lại. Theo các thành viên trong chính quyền Trump, một số báo cáo bị trì hoãn có thể được phát hành trong tuần này. Đồng thời, việc chính phủ mở cửa trở lại vẫn chưa làm giảm sự bất ổn trên thị trường — yếu tố đang gây áp lực lên Bitcoin và hỗ trợ giá vàng. Vì vậy, US100, GOLD và BITCOIN sẽ là những tài sản đáng chú ý trong thời gian tới.

US100

Kể từ thứ Tư, ngày 12/11, chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Theo Kevin Hassett — Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia — Cục Thống kê Lao động (BLS) sẽ công bố các báo cáo thị trường lao động đã bị trì hoãn, dù ở phạm vi hạn chế. Báo cáo tháng 9 đã được chuẩn bị xong và có thể được công bố ngay trong tuần này. Việc phát hành dữ liệu bị trì hoãn trùng với đợt điều chỉnh mạnh đầu tiên của các chỉ số và nhóm cổ phiếu công nghệ kể từ tháng 4. Một trong những nguyên nhân là kỳ vọng về khả năng FED cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang suy yếu. Các báo cáo lao động này có thể ảnh hưởng đến triển vọng đó, vì vậy US100 là chỉ số cần được theo dõi trong những ngày tới.

GOLD

Giá vàng đang âm thầm tiến gần đỉnh lịch sử quanh mốc 4.360 USD/ounce. Sự bất ổn trên thị trường toàn cầu vẫn ở mức cao và nhu cầu vàng chưa hề giảm. Đáng chú ý, sự hứng thú của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã hạ nhiệt, thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm Google giảm xuống.

Bitcoin

Thị trường tiền mã hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn trong ngắn hạn do chịu áp lực từ đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ và việc giảm tỷ trọng nắm giữ của các nhà đầu tư dài hạn. Trong vòng một tháng qua, nhóm nhà đầu tư dài hạn (nắm giữ trên 6 tháng) đã bán tổng cộng hơn 850.000 Bitcoin. Giá BTC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025 và tâm lý thị trường đang rơi vào vùng “sợ hãi tột độ” — tương đương các giai đoạn thị trường gấu trước đây. Tuy nhiên, vẫn có nhiều yếu tố tích cực tiềm năng phía trước. Việc chính phủ hoạt động trở lại cũng đồng nghĩa các dự luật điều chỉnh thị trường tiền số sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Biến động chắc chắn sẽ không giảm trong những ngày tới, do đó Bitcoin và các loại tiền điện tử khác sẽ là nhóm tài sản cần theo dõi chặt chẽ.