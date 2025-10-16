CẬP NHẬT MỚI: NATGAS lao dốc sau dữ liệu EIA 📌

- Báo cáo của EIA
- Báo cáo của EIA
Biến động khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA: Hiện tại: 80 bcf ; Dự kiến (đồng thuận XTB): 76 bcf ; Trước đó: 80 bcf
Giá NATGAS giảm nhẹ sau khi dữ liệu của EIA cho thấy lượng khí đốt dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến một chút , so với mức dự báo đồng thuận của nền tảng XTB là 76 bcf , cho thấy tình trạng dư cung đang diễn ra trên thị trường nội địa. Kết quả là, chỉ số này đã có phản ứng giảm .
Bitcoin giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 📉
Chỉ số US100 phục hồi sau tuyên bố của Trump về Trung Quốc 💡
Cơn sốt AI: Bong bóng hay sẽ tiếp tục tăng?
Cổ phiếu ngân hàng "đỏ lửa" 🚨
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.