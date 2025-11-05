CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ

14:45 Pháp – Sản lượng công nghiệp tháng 9: 0,8% (dự báo 0,1% (trước đó là -0,7%)

Vào tháng 9, sản lượng công nghiệp của Pháp tăng 0,8% so với tháng trước, cao hơn đáng kể so với dự báo chỉ 0,1%, và đảo ngược mức giảm -0,9% của tháng trước đó.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ rệt của khu vực công nghiệp, phản ánh sự cải thiện trong sức khỏe của nền kinh tế, đồng thời có thể củng cố tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ đồng euro.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro đang có xu hướng tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ sau khi thông tin tích cực này được công bố.

