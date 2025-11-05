CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ

14:45 Pháp – Sản lượng công nghiệp tháng 9: 0,8% (dự báo 0,1% (trước đó là -0,7%)
Vào tháng 9, sản lượng công nghiệp của Pháp tăng 0,8% so với tháng trước, cao hơn đáng kể so với dự báo chỉ 0,1%, và đảo ngược mức giảm -0,9% của tháng trước đó.
Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ rệt của khu vực công nghiệp, phản ánh sự cải thiện trong sức khỏe của nền kinh tế, đồng thời có thể củng cố tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ đồng euro.
Trên thị trường ngoại hối, đồng euro đang có xu hướng tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ sau khi thông tin tích cực này được công bố.
Nguồn: xStation5
Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (07.11.2025)
🔴Vàng giằng co, khi nào mới có xu hướng mạnh?
CẬP NHẬT MỚI: Xuất khẩu và nhập khẩu của Đức tăng vượt kỳ vọng
Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và phát biểu của các thành viên FED 🔎
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.