Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm

Phiên giao dịch hôm nay tập trung vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ cả châu Âu và Hoa Kỳ, có thể định hình xu hướng thị trường trước khi các nhà đầu tư đưa ra các quyết định tiếp theo.

Tại châu Âu, thị trường chủ yếu chú ý đến chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tại Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Thụy Điển và khu vực đồng euro. Các số liệu này sẽ giúp đánh giá tình hình kinh tế hiện tại của khu vực, diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ, và các rủi ro tiềm ẩn đối với tăng trưởng kinh tế. Thị trường theo dõi PMI trong bối cảnh xu hướng toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ — vốn nhạy cảm với biến động nhu cầu tiêu dùng và tâm lý người tiêu dùng.

Tại Hoa Kỳ, sự chú ý của thị trường tập trung vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và chỉ số dịch vụ ISM. Hai dữ liệu này sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về thị trường lao động và hoạt động kinh doanh, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần, làm gia tăng sự bất định và biến động trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tại Mỹ vẫn đang diễn ra, tiếp tục ảnh hưởng đến biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính.

Các nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu công bố hôm nay để đánh giá tình hình kinh tế hiện tại và xem xét khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ trong các tháng tới. Số liệu mạnh hơn kỳ vọng có thể thúc đẩy khẩu vị rủi ro và hỗ trợ tài sản chu kỳ. Số liệu yếu hơn có thể tăng mức độ thận trọng, khiến dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ hoặc đồng franc Thụy Sĩ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00, Đức – Đơn hàng công nghiệp tháng 9

Theo tháng (đã điều chỉnh mùa vụ): thực tế 1.1% (dự báo 1%; kỳ trước -0.4%)

Theo năm (chưa điều chỉnh): 1.5%

Theo năm (điều chỉnh ngày làm việc): -4.3% (kỳ trước 2.1%)

14:45, Pháp – Sản lượng công nghiệp tháng 9: 0.1% (kỳ trước -0.7%)

15:00, Cộng hòa Séc – CPI sơ bộ tháng 10

Theo tháng: 0.3% (kỳ trước -0.6%)

Theo năm: 2.3%

15:15, Tây Ban Nha – PMI Dịch vụ tháng 10: 54.6 (kỳ trước 54.3)

15:30, Thụy Điển – Quyết định lãi suất tháng 11: 1.75% (không đổi)

15:45, Ý – PMI Dịch vụ tháng 10: 53 (kỳ trước 52.5)

15:50, Pháp – PMI Dịch vụ tài chính tháng 10: 47.1 (kỳ trước 48.5)

15:55, Đức – PMI Dịch vụ tài chính tháng 10: 54.5 (kỳ trước 51.5)

16:00, Khu vực đồng euro – PMI Dịch vụ tài chính tháng 10: 52.6 (kỳ trước 51.3)

16:00, Ý – Doanh số bán lẻ tháng 9 (m/m): 0.2% (kỳ trước -0.1%)

16:30, Anh – PMI Dịch vụ tài chính tháng 10: 51.1 (kỳ trước 50.8)

17:00, Khu vực đồng euro – Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9

Theo tháng: -0.1% (kỳ trước -0.3%)

Theo năm: -0.2% (kỳ trước -0.6%)

17:00, Đức – Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel

19:00, Mỹ – Đơn xin thế chấp hàng tuần: +7.1%

20:15, Mỹ – Báo cáo việc làm ADP (tháng 10): 28,000 (kỳ trước -32,000)

21:45, Mỹ – PMI Dịch vụ tài chính tháng 10: 55.2 (kỳ trước 54.2)

22:00, Mỹ – Báo cáo dịch vụ ISM tháng 10**

Chỉ số chính ISM Dịch vụ: 50.7 (kỳ trước 50)

Hoạt động kinh doanh: 49.9

Việc làm: 47.2

Giá thanh toán: 69.4

22:30, Mỹ – Dự trữ dầu thô hàng tuần

Dầu thô: +1 triệu thùng (kỳ trước -6.86 triệu)

Xăng: -1.1 triệu thùng (kỳ trước -5.94 triệu)

Nhiên liệu chưng cất: -2 triệu thùng (kỳ trước -3.36 triệu)

Lịch công bố kết quả kinh doanh