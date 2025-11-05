CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ rhansg 10 của Châu Âu cao hơn một chút so với kỳ vọng

Pháp và Ý ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất, trong khi toàn khối Eurozone tiếp tục mở rộng ở mức vừa phải.

Tất cả các chỉ số PMI dịch vụ chính của châu Âu — bao gồm Ý, Pháp, Đức và toàn khối Eurozone — đều cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

Điểm nổi bật

Hôm nay, châu Âu ghi nhận một loạt dữ liệu PMI dịch vụ quan trọng: 15:45 – Ý: Chỉ số PMI dịch vụ tháng 10 đạt 54 (dự báo 53; kỳ trước 52,5)

15:50 – Pháp: Chỉ số PMI dịch vụ tài chính tháng 10 đạt 48 (dự báo 47,1; kỳ trước 48,5)

15:55 – Đức: Chỉ số PMI dịch vụ tài chính tháng 10 đạt 54,6 (dự báo 54,5; kỳ trước 51,5)

16:00 – Khu vực Eurozone: Chỉ số PMI dịch vụ tài chính tháng 10 đạt 53 (dự báo 52,6; kỳ trước 51,3) Ý – PMI dịch vụ tháng 10: 54 (dự báo 53; kỳ trước 52,5) Khu vực dịch vụ của Ý tiếp tục mở rộng trong tháng 10, khi chỉ số PMI tăng nhẹ vượt kỳ vọng lên 54. Kết quả này cao hơn mức 52,5 của tháng 9, cho thấy tăng trưởng ổn định và động lực tích cực trong lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế Ý. Pháp – PMI dịch vụ tài chính tháng 10: 48 (dự báo 47,1; kỳ trước 48,5)Ngành dịch vụ tài chính của Pháp vẫn đang thu hẹp, tuy nhiên PMI ở mức 48 — tốt hơn dự báo — cho thấy đà suy giảm đang chậm lại, dù vẫn thấp hơn một chút so với mức 48,5 của tháng 9. Đức – PMI dịch vụ tài chính tháng 10: 54,6 (dự báo 54,5; kỳ trước 51,5)Khu vực dịch vụ tài chính của Đức ghi nhận tăng trưởng mạnh trong tháng 10, với PMI vượt nhẹ dự báo lên 54,6, tăng đáng kể so với mức 51,5 của tháng 9. Điều này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, nhu cầu cao và niềm tin tích cực trong ngành dịch vụ tài chính. Eurozone – PMI dịch vụ tài chính tháng 10: 53 (dự báo 52,6; kỳ trước 51,3)Ngành dịch vụ tài chính của Eurozone tiếp tục mở rộng, với PMI tăng lên 53, cao hơn dự báo và cải thiện đáng kể so với mức 51,3 của tháng 9. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định trên toàn khu vực. Nhìn chung, dữ liệu PMI tích cực từ châu Âu đang hỗ trợ đồng euro, và tỷ giá EUR/USD đang tăng nhẹ nhờ phản ứng tích cực với các chỉ số này.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.