CẬP NHẬT MỚI: Số liệu việc làm của ADP giảm xuống mức âm❗️EURUSD vượt mốc 1,167 📈

20:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu Việc làm tháng 11:
-
ADP thay đổi việc làm phi nông nghiệp: Thực tế: -32 nghìn. Dự báo: 5 nghìn. Trước đó: 42 nghìn
Số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ giảm mạnh theo báo cáo ADP mới nhất, ghi nhận mất 32 nghìn việc làm trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2016.
“Hoạt động tuyển dụng thời gian gần đây khá thất thường khi các doanh nghiệp đối mặt với người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất định,” bà Nela Richardson, kinh tế trưởng của ADP, nhận định. “Và mặc dù tốc độ chậm lại trong tháng 11 diễn ra trên diện rộng, nhóm doanh nghiệp nhỏ là bên dẫn đầu trong việc cắt giảm.”
EURUSD đã tăng trở lại lên trên 1.167, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 10, khi dữ liệu mới củng cố kỳ vọng thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với Fed, vốn sẽ tổ chức cuộc họp FOMC sắp tới mà không có dữ liệu NFP chính thức, dự kiến công bố vào ngày 16/12.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada thấp hơn dự kiến🍁USDCAD giảm mạnh📉
CẬP NHẬT MỚI: GDP khu vực đồng Euro cao hơn một chút so với kỳ vọng!📈 EURUSD đi ngang
CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức trong tháng 10 cao hơn dự kiến; EURUSD tăng 📌
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo lạm phát PCE 🔎
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.