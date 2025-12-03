CẬP NHẬT MỚI: Số liệu việc làm của ADP giảm xuống mức âm❗️EURUSD vượt mốc 1,167 📈

20:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu Việc làm tháng 11:

ADP thay đổi việc làm phi nông nghiệp: Thực tế: -32 nghìn. Dự báo: 5 nghìn. Trước đó: 42 nghìn

Số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ giảm mạnh theo báo cáo ADP mới nhất, ghi nhận mất 32 nghìn việc làm trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2016.

“Hoạt động tuyển dụng thời gian gần đây khá thất thường khi các doanh nghiệp đối mặt với người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất định,” bà Nela Richardson, kinh tế trưởng của ADP, nhận định. “Và mặc dù tốc độ chậm lại trong tháng 11 diễn ra trên diện rộng, nhóm doanh nghiệp nhỏ là bên dẫn đầu trong việc cắt giảm.”

EURUSD đã tăng trở lại lên trên 1.167, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 10, khi dữ liệu mới củng cố kỳ vọng thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với Fed, vốn sẽ tổ chức cuộc họp FOMC sắp tới mà không có dữ liệu NFP chính thức, dự kiến công bố vào ngày 16/12.

